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В Смоленской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,4 тысяч литров спиртосодержащей продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с оперуполномоченными ЭБиПК ОМВД России по Смоленскому району установлен факт нелегальной продажи спиртосодержащей продукции.

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