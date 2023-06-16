В Смоленской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,4 тысяч литров спиртосодержащей продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с оперуполномоченными ЭБиПК ОМВД России по Смоленскому району установлен факт нелегальной продажи спиртосодержащей продукции.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с оперуполномоченными ЭБиПК ОМВД России по Смоленскому району установлен факт нелегальной продажи спиртосодержащей продукции.
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