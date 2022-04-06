Бобровского заменили во 2-й раз подряд. Он пропустил 10 голов за 2 игры

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не доиграл до конца матч чемпионата НХЛ с «Торонто» (7:6 ОТ). Россиянин пропустил 4 шайбы после 14 бросков и в начале второго периода при счете 1:4 был заменен на Спенсера Найта, на счету которого 19 сэйвов из 21.