Бобровского заменили во 2-й раз подряд. Он пропустил 10 голов за 2 игры

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не доиграл до конца матч чемпионата НХЛ с «Торонто» (7:6 ОТ). Россиянин пропустил 4 шайбы после 14 бросков и в начале второго периода при счете 1:4 был заменен на Спенсера Найта, на счету которого 19 сэйвов из 21.
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