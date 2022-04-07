Матисс Тайбулл не имеет права играть в выездных матчах с «Торонто»

Защитник «Филадельфии» Матисс Тайбулл не может выходить на площадку в выездных матчах против «Торонто».

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