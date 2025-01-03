У резиденции президента Южной Кореи начались столкновения полиции и военных

Yonhap: военные не дают следователям арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, которые охраняют главу государства.
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