Школьная форма за госсчет: россиянам напомнили о поддержке многодетных

Выплата устанавливается на региональном уровне МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Многодетные семьи могут рассчитывать на региональные выплаты для приобретения школьной и спортивной формы – такая рекомендация содержится в указе о мерах социальной поддержки, напомнил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.