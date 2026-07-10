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Школьная форма за госсчет: россиянам напомнили о поддержке многодетных

Школьная форма за госсчет: россиянам напомнили о поддержке многодетных

Выплата устанавливается на региональном уровне МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Многодетные семьи могут рассчитывать на региональные выплаты для приобретения школьной и спортивной формы – такая рекомендация содержится в указе о мерах социальной поддержки, напомнил в беседе с RT кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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