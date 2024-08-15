Лукашенко ответил на вопрос, готов ли он нажать «красную кнопку»

Белоруссия не намерена применять ядерное оружие до тех пор, пока не нарушена граница страны. Так президент республики Александр Лукашенко высказался по поводу возможности применения ядерного оружия, отвечая на вопрос о готовности нажать «красную кнопку».
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