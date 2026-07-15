ВСУ постоянно перебрасывают подкрепления в район Орехова Запорожской области, осознавая стратегическую важность города, при этом основу живой силы составляют иностранные наемники и одиозные подразделения дроноводов.
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