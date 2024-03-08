Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по сообщению о неправомерных действиях медсестры детской больницы в Москве

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что медицинский работник одной из детских больниц Москвы снимала на видеокамеру тяжелобольных детей, издевательски комментировала их состояние, оскорбляла родителей, а также распространяла личные данные, в том числе диагнозы пациентов.