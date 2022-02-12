В Минобороны готовы рассмотреть восстановление взаимодействия по военной линии с Лондоном

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул в пятницу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, что российская сторона готова рассмотреть предложения о восстановлении взаимодействия по военной линии с Лондоном.