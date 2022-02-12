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В Минобороны готовы рассмотреть восстановление взаимодействия по военной линии с Лондоном

В Минобороны готовы рассмотреть восстановление взаимодействия по военной линии с Лондоном

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул в пятницу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, что российская сторона готова рассмотреть предложения о восстановлении взаимодействия по военной линии с Лондоном.

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