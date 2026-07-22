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Царьград

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Путин поддержал инициативу "Единой России" для учителей

Путин поддержал инициативу "Единой России" для учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ, поддерживающий инициативы "Единой России" для улучшения условий работы учителей.

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