Перейти голубую линию: миротворцы ООН в Ливане готовы к эскалации на границе

Миротворцы ООН в Ливане, с 1978 года выполняющие задачи по мониторингу прекращения огня и поддержанию безопасности вдоль «голубой линии», готовы к ухудшению ситуации на границе с Израилем, сказали «Известиям» в офисе миссии.