Лиллард и Адетокумбо набрали 65 очков на двоих, «Милуоки» прервал серию из шести поражений

В составе «Бакс» звездные Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо набрали 65 очков на двоих. На счету Лилларда 34 очка, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата, в активе Адетокумбо 31 очко и 16 подборов.