Юлия Меньшова призналась, что в молодости меняла мужчин как перчатки

Юлия Меньшова – примерная жена и мать: у 54-летней телеведущей сложилась безупречная репутация. Сама актриса признает, что отпечаток на ее поведение во многом наложила ответственность перед родителями – знаменитым режиссером Владимиром Меньшовым и актрисой Верой Алентовой.