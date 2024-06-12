Юлия Меньшова призналась, что в молодости меняла мужчин как перчатки

Юлия Меньшова – примерная жена и мать: у 54-летней телеведущей сложилась безупречная репутация. Сама актриса признает, что отпечаток на ее поведение во многом наложила ответственность перед родителями – знаменитым режиссером Владимиром Меньшовым и актрисой Верой Алентовой.
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