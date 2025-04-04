Не требуйте от Трампа невозможного. Он не в курсе дела

В последние дни, дорогие мои, на Трампа обрушился прямо таки шквал обвинений, что наш мечтающий о Нобелевской премии мира миротворец, в своих миротворческих предложениях совершенно не учитывает первопричину русско-украинского конфликта и не выдвигает предложений, содержащих устранение этой самой первопричины.