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Eurekalert: В Японии разработали пористый материал для надёжного хранения опасных газов

Eurekalert: В Японии разработали пористый материал для надёжного хранения опасных газов

Пористый материал, способный «раскрываться» для приема легковоспламеняющегося ацетилена и управляемо «закрываться» для его выпуска наружу, разработан японскими учеными-химиками для устранения проблем существующих методов хранения опасных газов.

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