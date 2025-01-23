🇷🇺 На освещение села Береговое в Феодосии выделят 18 млн рублей Как рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров, средства будут выделены из республиканского бюджета.
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🇷🇺 На освещение села Береговое в Феодосии выделят 18 млн рублей Как рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров, средства будут выделены из республиканского бюджета.