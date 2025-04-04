Командир танкового взвода танковой бригады группировки с позывным Колос заявил, что российские бойцы из группировки «Восток» смогли прорвать оборону украинских боевиков на Южнодонецком направлении у границы с Днепропетровской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии