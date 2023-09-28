Самогонный аппарат взорвался в Воронеже, повредив балкон многоэтажки

ТАСС/Сергей Шахиджанян Самогонный аппарат взорвался в одном из жилых домов в Воронеже. Инцидент произошел вечером в многоэтажном здании на улице Владимира Невского, сообщили в РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Воронежской области.
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