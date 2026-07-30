1032 нелегальных мигранта выдворили за полгода из Нижегородской области

Из Нижегородской области выдворено 1032 нелегальных мигранта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону со ссылкой на выступление начальника областного полицейского главка на коллегии по итогам 6 месяцев этого года.
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