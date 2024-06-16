МИД Индии сообщил, что саммит в Швейцарии был нужен для понимания ситуации

Поиск понимания различных точек зрения для разрешения конфликта был целью присутствия индийской делегации на саммите в Швейцарии, заявил замглавы МИД Индии Паван Капур, 16 июня сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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