СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Маскалькову в морг в Суджу,на работу трупы носить«Человека застрел...
  • Valery Roman
    Бабушка Таня в июне 2021 года тяжело переболела коронавирусом... Да и не ко всем с возрастом приходит мудрость, к нек...Это уже ни на что...
  • Н З
    Вы по ходу совсем не читаете новости. Вытащили где-то рядом 4 тела. ЧЕТЫРЕ! До обстрела людей вывели. Новость сказал?...Удар HIMARS по ин...

И вся эта струя отбеливателя для каклов идёт сверху...

 Недавно произошло  вполне себе  прецедентное  событие:   в тот  самый  день,  когда   во  всех  новостях   рассказывали о резне,   учинённой   украинцами  в    селе    Русское  Поречное,  омбудсмен (шо  за   слово  дурноватэ!) пани   Москалькова (это которая    пленным навозовцам  за  сигаретами   на  задних  лапках  бегала)   заявила,   что  не  всё  так  однозначно,  что не надо  видеть   в  Укропии  "империю зла" (господе,  да никто и  не  видел  в  этой лимитрофии "империю"), что  некоторые  вывезенные жители курского приграничья говорили, что украинские военнослужащие «приносили им свою еду и делились последним», а также «спасали от наемников, с которыми они пришли» - https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх