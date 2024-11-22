Во что играют наши дети?

Опять не так, опять не в то… Первый заместитель руководителя Администрации президента вдруг, по прошествии стольких лет совершенно неожиданно заметил, что в России нет игрушек, в России же придуманных: "По-честному надо учиться у наших коллег и конкурентов за рубежом, потому что есть очень грустная для нас статистика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)