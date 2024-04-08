Ветераны следствия провели урок мужества с молодыми полицейскими в Караганде

В ДП Карагандинской области состоялся урок мужества, посвященный Дню следствия. Он прошел в музее боевой и трудовой славы ДП области, где молодые сотрудники встретились с ветеранами следственных подразделений.
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