Участковый из Останкинского пришёл на выручку пенсионерке

86-летняя жительница Звёздного бульвара Светлана Николаевна редко выходит на улицу из-за проблем со здоровьем: по несколько дней собирается с силами, чтобы отправиться в магазин, расположенный в соседнем доме.
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