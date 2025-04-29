Ведьма Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии, пообещав им новую силу

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая накануне перед парламентом, где собрались сторонники оппозиции, заявила, что протесты в стране скоро проявятся с новой силой, передаёт RT со ссылкой на телеканал Formula.
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