Братья пришли на помощь»: российский Ил-76 помогает Сербии справиться с огнем

Пока Сербия уже несколько дней борется с крупными лесными пожарами, а на отдельных участках огненного фронта сохраняется угроза дальнейшего распространения огня, на помощь прибыл российский «небесный пожарный» — мощный самолет Ил-76 Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.