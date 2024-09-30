🇷🇺🇺🇦 Александро-Калиновское направление: продвижение ВС РФ в Дзержинске и окрестностях Новгородского (Нью-Йорка) - обстановка к по состоянию на 11.
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🇷🇺🇺🇦 Александро-Калиновское направление: продвижение ВС РФ в Дзержинске и окрестностях Новгородского (Нью-Йорка) - обстановка к по состоянию на 11.
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