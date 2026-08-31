В России с 1 сентября стартует единый порядок приемки ремонтных работ в домах

На подписание или мотивированный отказ у совета МКД есть десять дней, если в течение месяца реакции не последует, акт считается оформленным С 1 сентября в России будет установлен единый порядок оформления актов приема-сдачи работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, пишет РИА Новости Недвижимость.