«Позор». В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана «Хелен»

Политика как она есть

Конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в отсутствии реакции на разрушительные последствия урагана «Хелен», унесшего жизни более 200 человек и причинившего значительный ущерб нескольким штатам, включая Флориду и Джорджию, сообщает РИА Новости.