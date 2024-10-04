Политика как он...
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Политика как она есть

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«Позор». В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана «Хелен»

«Позор». В конгрессе возмутились поведением Байдена на фоне урагана «Хелен»

Конгрессмен Пол Госар обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в отсутствии реакции на разрушительные последствия урагана «Хелен», унесшего жизни более 200 человек и причинившего значительный ущерб нескольким штатам, включая Флориду и Джорджию, сообщает РИА Новости.

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