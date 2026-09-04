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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик о трансферах «МЮ»: «Мы улучшили состав, стали сильнее, чем были в начале окна. В АПЛ тратятся огромные деньги, мы максимально использовали нашу ситуацию»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик заявил, что убежден в улучшении состава команды после летних трансферов.

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