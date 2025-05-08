Geo News сообщил о взрывах в пакистанском городе Лахор

В пакистанском городе Лахор прогремела серия взрывов. Об этом 8 мая сообщил телеканал Geo News.«Люди выбежали из своих домов после того, как рядом с Уолтон-роуд в Лахоре прогремели многочисленные взрывы», — говорится в материале телеканала.