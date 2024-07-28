НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Эдерсон о будущем в «Ман Сити»: «Окончательного решения нет, все в руках Божьих. Пеп – гений, с ним легко работать»

Эдерсон о будущем в «Ман Сити»: «Окончательного решения нет, все в руках Божьих. Пеп – гений, с ним легко работать»

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» сказал, что очень надеется, что бразильский вратарь останется в команде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх