519 безбилетников выявили в общественном транспорте Тулы 8 октября

В Туле продолжаются проверки по выявлению безбилетников в общественном транспорте. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, 8 октября выявлено 519 пассажиров, которые не оплатили проезд.
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