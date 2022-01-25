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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 января 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 января 2022 года

Энергия дня двадцать шестого января две тысячи двадцать второго года. Числовой код 969 =Борьба внутри человека есть преображение его, есть условие формирования человека Нового Века = Будь осторожен и снисходителен в суждении о людях, ибо ты сам ещё весьма несовершенен =В ближайшее время людям откроются Хроники Акаши, где хранится вся Информация = В ведической Цивилизации каждого человека учили очень внимательно следить за своей речью = В диалоге следить нужно не столько за словами, сколько за интонацией произнесённых слов=Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя= Гайя - планетарная Душа, Система развития сознаний с первой по четвертую Плотность= Главное, не допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела = Для того, чтобы всегда быть счастливым, нужно просто окружить себя Любовью! = Доброта - язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать = Если Цель не связана с ответом на глубинное "для чего?", она может быть хорошей, но не великой = Жизнь - как фортепиано, чтобы услышать музыку Жизни, мы касаемся и белого, и чёрного = Завтра будет то, что должно быть и не будет ничего из того, что быть не должно - не суетись = Ищите в себе Пути своих собственных Сил Любви и Мира, чтобы выйти из сети предрассудков = Каждому дана его скорость, и, если вам сложно - это значит, что вам дали то, на что вы способны = Каждый человек обязан, по меньшей мере, вернуть Миру столько, сколько он из него взял =Когда мы идём вперёд вопреки обстоятельствам – то в этом процессе и приобретается Сила = Любой, кто держит своё сознание в чистоте, создаёт вокруг себя более здоровое Пространство = Музыка является тем соединяющим Началом, которое примиряет небесное и земное = Мы существа Огненные, и при этом убеждении мы начинаем растить Огненные крылья= Наша цель – достижение Здоровья и долголетия человека в сбалансированном окружающем Мире! =Не бойтесь принять веру, прекратите грешить, и вы увидите, как изменится Мир вокруг вас = Не думай о себе, разговаривая с людьми, а думай о них, и ты не будешь ни уставать, ни раздражаться = Низкие желания запутывают личность в сетях кармы, а высокие - ускоряют развитие = Обмен Энергиями – это Закон всей Вселенной; там, где существует обмен, там находится Жизнь = Ответственность открыть дверь Божественному проявлению лежит на каждом человеке= Первая причина внутреннего рабства человека — это его невежество, прежде всего, незнание самого себя=Посмотрите с Любовью, и вы увидите — у каждого человека есть то, чего ни у кого больше нет =Раньше мы отвечали за свои поступки, а сейчас будем учиться отвечать за свои мысли!= Судьба — это наиболее веский аргумент оправдания своих несчастий слабовольными людьми = Уважайте себя, находитесь в обществе тех, кто помогает тебе стать лучше и двигаться вперёд = Человечество будет в основном общаться на языке, не знающем границ - языке телепатии =Шишковидная железа (эпифиз) является Порталом Божественного сознания и творения.

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