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Татар-информ

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В связи с надвигающимся на Татарстан туманом МЧС напоминает о мерах безопасности

В связи с надвигающимся на Татарстан туманом МЧС напоминает о мерах безопасности

В ночь на 11 сентября и утром в Татарстане местами ожидается туман. В связи с этим МЧС напоминает жителям республики о мерах безопасности.

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