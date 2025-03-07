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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием: «Уважаемый Александр! Поздравляем Вас с праздником и желаем успехов на футбольном поле»

«Александру Соболеву – 28! 7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения. Уважаемый Александр! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов на футбольном поле и побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

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