«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием: «Уважаемый Александр! Поздравляем Вас с праздником и желаем успехов на футбольном поле»

«Александру Соболеву – 28! 7 марта нападающий сине-бело-голубых отмечает день рождения. Уважаемый Александр! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов на футбольном поле и побед вместе с сине-бело-голубыми! С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.