Россия сжалилась над Абхазией: «Вместо кнута — жест доброй воли»

Россия начала поставлять электроэнергию в Абхазию из-за сожаления о жителях республики. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
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