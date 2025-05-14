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Царьград

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Опасность легализации диаспор: как новые инициативы могут усилить коррупцию и экстремизм в России

Опасность легализации диаспор: как новые инициативы могут усилить коррупцию и экстремизм в России

Новые инициативы могут усилить коррупцию и экстремизм в России. в чём опасность легализации диаспор?Законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, легализует диаспоры под видом "национально-культурных автономий", способствует тем, кто поощряет коррупцию и этническое преступность.

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