Опасность легализации диаспор: как новые инициативы могут усилить коррупцию и экстремизм в России

Новые инициативы могут усилить коррупцию и экстремизм в России. в чём опасность легализации диаспор?Законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, легализует диаспоры под видом "национально-культурных автономий", способствует тем, кто поощряет коррупцию и этническое преступность.