Аurus Senat представил водородный прототип на фестивале в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября представили прототип автомобиля Aurus Senat на водородном топливе.
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