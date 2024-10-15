В Рязани сотрудник полиции встретился со студентами в ходе антинаркотической акции

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудником Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области подполковником полиции Александром Ильиным проведена лекция для студентов Рязанского музыкального колледжа имени Г.
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