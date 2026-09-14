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Заявляя о «разгроме России за шесть недель» – Сикорский оказался не польским, а европейским идиотом

Заявляя о «разгроме России за шесть недель» – Сикорский оказался не польским, а европейским идиотом

Европа не в состоянии разработать концепцию коллективной обороны из-за внутренних противоречий между десятками стран внутри ЕС.

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