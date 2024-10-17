Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваоерий Брусков
    Лучше, если её придушат - свои же. В назидание другим.В полный рост шан...
  • vitaly yanushkevich
    Ай да госдеп, ай да сукины дети! Он скоро Евросоюз без штанов оставит, а Европа понять не может, что санкции то проти...Евросоюз столкнул...
  • Сергей Федотов
    Да, если выражать этой крысе "Решительную озабоченность" и продолжать чертить перед ней "Красные линии", конечно крыс...В полный рост шан...

Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля

Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о создании еврейского государства указом ООН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сэм Самуилович
Ну а чего????? Ведь разрешили дебилам чубатым верить в выкопанное море и объявить фараонов Египта - лохлами! Вот теперь и жидовское племя стало утверждать, а позднее, докажут вам, что ООН создали именно они и весь мир должен их боготворить! Они продолжают следовать своим постулатам о главенствовании и подчинению себе гоев.... Может и был в чём-то прав Шикльгрубер, по отношению к ним???? Хотя ЖИД и еврей - не одно и тоже!  Бог жида - золото и власть! у еврея - другие ценности. Многие еврей ненавидят жидов! Но в их обществе раскола не будет. Ибо жиды умело трактуют Тору, а евреи им верят.... и не идут против их толкования. Может поэтому, Иисус, когда обвинял фарисеев, был воспринят народом с восторгом???
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх