Нетаньяху ответил на слова Макрона о создании Израиля

Сэм Самуилович

Ну а чего????? Ведь разрешили дебилам чубатым верить в выкопанное море и объявить фараонов Египта - лохлами! Вот теперь и жидовское племя стало утверждать, а позднее, докажут вам, что ООН создали именно они и весь мир должен их боготворить! Они продолжают следовать своим постулатам о главенствовании и подчинению себе гоев.... Может и был в чём-то прав Шикльгрубер, по отношению к ним???? Хотя ЖИД и еврей - не одно и тоже! Бог жида - золото и власть! у еврея - другие ценности. Многие еврей ненавидят жидов! Но в их обществе раскола не будет. Ибо жиды умело трактуют Тору, а евреи им верят.... и не идут против их толкования. Может поэтому, Иисус, когда обвинял фарисеев, был воспринят народом с восторгом???