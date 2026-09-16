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Александр Самойленко устроил жене Наталье Громовой сюрприз на юбилей — видео

Александр Самойленко устроил жене Наталье Громовой сюрприз на юбилей — видео

Вчера актрисе и продюсеру Наталье Громовой исполнилось 40. Вот только камерных посиделок в ресторане с мужем, дочкой и мамой не получилось — посреди застолья в зал ворвалась толпа звездных друзей именинницы.

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