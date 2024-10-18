Глава КНДР Ким Чен Ын призвал «выбросить из головы» идею объединения с Южной Кореей. Об этом глава республики заявил при посещении командования второго корпуса Корейской народной армии (КНА), передает РИА Новости.
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