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Подорожание до 20%, серийный «Атом» и знак для многодетных: главное в авто за неделю

Подорожание до 20%, серийный «Атом» и знак для многодетных: главное в авто за неделю

Уходящая неделя принесла российским автомобилистам сразу несколько заметных новостей — от предупреждений о подорожании машин до запуска серийного выпуска электромобиля «Атом».

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