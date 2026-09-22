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Царьград

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Водителей предупредили о новой схеме обмана с помощью фейковых карт АЗС

Водителей предупредили о новой схеме обмана с помощью фейковых карт АЗС

Вирус под видом карты: как аферисты чистят счета автомобилистов через фейки про бензин.Аферисты начали распространять вредоносные программы, маскирующиеся под безобидные сервисы навигации, карты АЗС и приложения с бонусными картами.

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