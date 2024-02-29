Жителям Смоленска предлагают пройти «семейную» диспансеризацию

Жителям города предлагают получить консультации у лучших экспертов смоленской медицины. В Год семьи, в рамках региональной программы «Укрепление общественного здоровья», на старте нового федерального проекта «Государство для людей» 2 марта, в 10.
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