Это статью таджикская диаспора сочинила?

КБ Константин Болдырев Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Лия Гарифулина Гуркина Затулины обнищают, вот где кроется причина. Они же свой рубль имеют с каждой партии завоза мастурбеков, за каждый выданный паспорт капает денюшка.Вот где беда кроется. А народ переживёт, и не такое бывало.