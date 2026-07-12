НОВОСТИ ДУМЫ Что будет, если. мигрантов в России не останется Почему это остро: С 1 июля 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения в миграционном законодательстве.
Это статью таджикская диаспора сочинила?
Комментарии
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КБ
Константин Болдырев
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
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4 н.
Лия Гарифулина Гуркина
Затулины обнищают, вот где кроется причина. Они же свой рубль имеют с каждой партии завоза мастурбеков, за каждый выданный паспорт капает денюшка.Вот где беда кроется. А народ переживёт, и не такое бывало.
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4 н.
А
Александр
раньше жили без пастухов и сейчас проживем..
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4 н.
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