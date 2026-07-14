Монополия и дефицит: вот почему в России не хватает бензина

Кто на самом деле виноват в топливном кризисе.В России сложилась весьма неблагоприятная обстановка: значительная доля рынка отечественных АЗС находится под управлением монопольных структур — так называемых вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).
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