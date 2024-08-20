В Смоленске следователи опровергли причастность депутата Радченкова к мошенничеству в отношении пенсионерки

Провести проверку следователей попросил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов Смоленские следователи не нашли данных о причастности депутата Смоленского горсовета Михаила Радченкова к совершению мошеннических действий в отношении Тамары Бельской.
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